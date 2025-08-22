الاستراتيجية الدفاعية "خارج الخدمة"

Advertisement

كتب معروف الداعوق في"اللواء":هل بالامكان قيام حوار جدي بين الدولة والحزب للاتفاق على استراتيجية للدفاع الوطني حاليا؟ليست المرة الاولى التي يلجأ فيها الحزب الى طرح الاستراتيجية الدفاعية، لحل مشكلة سلاحه، بل تأتي من ضمن مرات عديدة، بدأ الحديث عنها ، على طاولة الحوار الوطني في المجلس النيابي عام ٢٠٠٦، قبيل اندلاع حرب بايام معدودة، ولم تبحث بشكل تفصيلي بعد هذا التاريخ ولا مرة، بل كان طرح الاستراتيجية الدفاعية، بمثابة الذريعة التي يتهرب من خلالها الحزب، لتفادي اي نقاش جدي لوضع سلاحه تحت سلطة الدولة، والابقاء عليه بتصرف وبخدمة مصالحها الاستراتيجية، كما يعبر عن ذلك المسؤولون الايرانيون من وقت لآخر.اكثر من مناسبة مرت خلال العقدين الماضيين، لحصول مناقشة جديّة والتفاهم على صيغة وطنية متوافق عليها للاستراتيجية الدفاعية، ولكن كل الدعوات كانت تقابل بالتأجيل والمماطلة من الحزب، للتهرب من وضع اي ضوابط لسلاح الحزب، إن كان باستمرار استغلاله بالداخل اللهيمنة السياسية، والتسلط على مقدرات ، او لشّن الحرب على اسرائيل كما حصل في تموز ٢٠٠٦، وحرب «الاسناد»، او الذهاب الى للمشاركة بالحرب هناك ودعم نظام ضد يومذاك، او التخطيط لاستهداف امن واستقرار الدول الخليجية .بعد قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، والذي حظي بتأييد سياسي وشعبي واسع النطاق، ودعم عربي ودولي واميركي تحديدا، لم يعد بالامكان العودة الى الوراء لاجراء حوار حول السلاح والبحث بالاستراتيجية الدفاعية، بعدما فشلت جلسات حوارية عديدة بين الحزب وكبار المسؤولين، منذ بداية الحالي بالتوصل الى صيغة توافقية وطنية لتسليم السلاح الى الدولة.