لبنان

"منطقة ترامب الاقتصادية": واقعية اقتصادية للشرق الاوسط باكمله

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:05
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": يفكر الرئيس الأميركي المثير للجدل في إقامة «منطقة ترامب الاقتصادية» على امتداد الشريط اللبناني المحاذي للحدود مع إسرائيل. وفي رأيه أنّ هذا سيتكفّل تلقائياً بإزاحة «حزب الله» وتأمين حدود إسرائيل الشمالية. فالبيئة الاجتماعية والاقتصادية هناك ستنخرط بأسرها في السلام. وستتوافر فرص عمل كثيرة، ويعمّ الازدهار الاقتصادي في المناطق الجنوبية، ما يغري السكان الذين هم عملياً بيئة «الحزب»، ويحدّ كثيراً من اعتمادهم عليه. وهذا الطرح يتكامل مع اقتراح موازٍ قدّمه ترامب في شأن غزة، قبل أشهر، إذ يرغب في تحويل القطاع جنة استثمار سياحية من شأنها إغراق الناس في ازدهار فائق ينسيهم النزاع السياسي والأمني مع إسرائيل.بالتأكيد، يدرك «حزب الله» أنّ المبادرة تشكّل تهديداً مباشراً له. ولذلك، أطلق حملته العنيفة على الحكومة اللبنانية، منادياً بتخوينها وتخويفها. بل إنّه أعلن استعداده للقتال دفاعاً عن سلاحه ونفوذه، حتى في مواجهة قوى الداخل اللبناني.
من منظار اقتصادي وتنموي، فلسفة الازدهار ربما تكون قادرة على مواجهة فلسفة الحرب. فالناس في النهاية يختارون ما يوفّر لهم حياة أفضل. وعندما تكون هناك فرص عمل تقلّ حاجة الشباب إلى الانضواء في الميليشيات أو الاعتماد على التمويل الخارجي. كما أنّ الأهالي الذين يستثمرون في تعليم أبنائهم وتأسيس مشاريع خاصة بهم، يصبح لديهم ما يخسرونه عند اندلاع الحرب.وربما يكون الإغراء الاقتصادي أداة فاعلة لمواجهة التعبئة الأيديولوجية. فالأفراد الذين يعيشون في الاستقرار يرفضون خطاب التعصب والكراهية. لكن فلسفة الازدهار قد لا تكون كافية بمفردها. فهناك عوامل أخرى تضطلع بدور حاسم كالهوية العقائدية. فبالنسبة إلى «حزب الله»، القتال ليس مجرد خيار تكتيكي، بل هو جزء من هويته العقائدية، و «المقاومة» واجب مقدس، إلهي.
واضح أنّ الأميركيين يرغبون في تعميم رؤيتهم الاقتصادية هذه على مستوى الشرق الأوسط بكامله. والأرجح أنّهم يأملون في إنشاء «مناطق ترامب الاقتصادية» متعددة على كل حدودهم مع إسرائيل. ولكن، عليهم إطفاء الحرائق لبلوغ هذا الهدف. وسبق أن طرح ترامب فكرة استغلال مناخ غزة الجيد وموقعها الجغرافي لتحويلها بقعة سياحية مزدهرة. فبناء الفنادق والمنتجعات والمشاريع الاقتصادية الكبرى من شأنه أن يجذب الاستثمارات، ويوفّر فرص عمل ضخمة، ويغيّر من ديناميكية المنطقة جذرياً، فيصبح السلام مصلحة للجميع، وينتهي دور «حماس».
وكذلك، في جنوب لبنان، المنطقة المحاذية للحدود الإسرائيلية، من رمال شاطئ الناقورة إلى ثلوج حرمون، هي بالفعل ذات طبيعة خلابة. والفكرة التي يطرحها الرئيس الأميركي، أي «منطقة ترامب الاقتصادية»، تستغل هذا المورد الطبيعي لنقل المنطقة من ساحة نزاع دامٍ إلى مركز سياحي وتجاري. والمطلوب أن يتكفّل ذلك بإغراء بيئة «حزب الله» بإيجابيات الرفاهية والسلام.
طبعاً، في غزة، ستقاتل «حماس» حتى النهاية رفضاً لأي مبادرة تنهي دورها، وكذلك «حزب الله» في لبنان، وقد بدأ حملته بحماس. وبالنسبة إليه، أي مبادرة اقتصادية مصدرها الولايات المتحدة أو إسرائيل هي محاولة لشراء ولاء الناس ورشوتهم للابتعاد عنه.
رؤية ترامب، للجنوب اللبناني هي تطبيق عملي لـ «الواقعية الاقتصادية» التي بها يقارب الشرق الأوسط بكامله.  
لبنان

عربي-دولي

