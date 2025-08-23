مخاوف من أيلول

Advertisement

تسود أجواء من القلق في الأوساط السياسية والأمنية وسط مخاوف جدية من أن تكون بصدد التحضير لتصعيد جوي واسع في خلال شهر أيلول المقبل.وتقول مصادر معنية "إن هذه المخاوف تزداد مع الحديث المتصاعد عن نزَع الشرعية الرسمية عن " " داخل الحكومة، والاتجاه نحو تنفيذ قرارات مرتبطة بملف نزع السلاح".مراقبون اعتبروا "أن أي تحرك من هذا النوع قد يترافق مع ضغوط عسكرية خارجية تهدف إلى محاصرة بيئة "الحزب" ورفع مستوى الضغط عليها، في وقت يشهد لبنان أزمات سياسية خانقة تجعل من أي مواجهة عسكرية محتملة أكثر خطورة على الاستقرار الداخلي".