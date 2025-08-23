Advertisement

لبنان

مخاوف من أيلول

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
23-08-2025 | 01:15
تسود أجواء من القلق في الأوساط السياسية والأمنية اللبنانية وسط مخاوف جدية من أن تكون إسرائيل بصدد التحضير لتصعيد جوي واسع في لبنان خلال شهر أيلول المقبل.
وتقول مصادر معنية "إن هذه المخاوف تزداد مع الحديث المتصاعد عن نزَع الشرعية الرسمية عن "حزب الله" داخل الحكومة، والاتجاه نحو تنفيذ قرارات مرتبطة بملف نزع السلاح".
مراقبون اعتبروا "أن أي تحرك من هذا النوع قد يترافق مع ضغوط عسكرية خارجية تهدف إلى محاصرة بيئة "الحزب" ورفع مستوى الضغط عليها، في وقت يشهد لبنان أزمات سياسية خانقة تجعل من أي مواجهة عسكرية محتملة أكثر خطورة على الاستقرار الداخلي".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

