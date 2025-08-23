Advertisement

لبنان

مستشار رئاسي جديد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
23-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1408017-638915336601446731.webp
Doc-P-1408017-638915336601446731.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية الى إقناع المعنيين بمستشار سياسي جديد يعتبرونه محنكا، مخضرما ومشرّعا، شغل مناصب عدة منها نائب عن البقاع الغربي، نائب رئيس مجلس النواب ومستشار لعدد من الرؤساء . 
Advertisement
المصدر لفت الى أن المعنيين يرغبون به من أجل خبرته السابقة في تدوير الزوايا والتواصل مع مختلف المكونات . 
المصدر ختم بالقول أن لا شيء محسوما حتى الساعة ولكن التواصل قائم بين الطرفين ومن المرجح الوصول الى صيغة إستشارية محددة الأهداف .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
انتخابات بعبدا محور نقاش بين نائب ومستشار رئاسي
lebanon 24
23/08/2025 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
براك في لبنان غداً على إيقاع مبادرة رئاسية جديدة لتخفيف الاحتقان الداخلي
lebanon 24
23/08/2025 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد رئاسي سوري يعزي البطريرك يوحنا العاشر
lebanon 24
23/08/2025 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أداء رئاسي يتجاوز الصلاحيات الدستورية
lebanon 24
23/08/2025 09:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-08-23
01:30 | 2025-08-23
01:15 | 2025-08-23
01:06 | 2025-08-23
01:00 | 2025-08-23
23:07 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24