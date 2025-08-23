مستشار رئاسي جديد

Advertisement

يسعى مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية الى إقناع المعنيين بمستشار سياسي جديد يعتبرونه محنكا، مخضرما ومشرّعا، شغل مناصب عدة منها نائب عن ، مجلس النواب ومستشار لعدد من الرؤساء .المصدر لفت الى أن المعنيين يرغبون به من أجل خبرته السابقة في تدوير الزوايا والتواصل مع مختلف المكونات .المصدر ختم بالقول أن لا شيء محسوما حتى الساعة ولكن التواصل قائم بين الطرفين ومن المرجح الوصول الى صيغة إستشارية محددة الأهداف .