مستشار رئاسي جديد
23-08-2025
01:45
يسعى مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية الى إقناع المعنيين بمستشار سياسي جديد يعتبرونه محنكا، مخضرما ومشرّعا، شغل مناصب عدة منها نائب عن
البقاع الغربي
،
نائب رئيس
مجلس النواب ومستشار لعدد من الرؤساء .
المصدر لفت الى أن المعنيين يرغبون به من أجل خبرته السابقة في تدوير الزوايا والتواصل مع مختلف المكونات .
المصدر ختم بالقول أن لا شيء محسوما حتى الساعة ولكن التواصل قائم بين الطرفين ومن المرجح الوصول الى صيغة إستشارية محددة الأهداف .
