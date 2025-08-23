أمسية فنية من العُمر في بيروت.. نادين حسن وجو ضو يتألقان "كلاسيكياً"!

بصوتٍ أوبرالي دافئ ورنّان، أطلَّت الفوكاليز الفنانة نادين مسرح "مترو المدينة" في خلال حفلٍ موسيقيّ، مساء امس ، لتأسر الحاضرين بأغنيات وألحانٍ على مدى ساعة ونصف الساعة ، وذلك بمواكبة الاوركسترا بقيادة جو ضو.

لا شيء هناك يعلو فوق صوت الموسيقى. الحاضرون بقوا في أمكانهم غير راضين بإنتهاء الحفل، و "كب الإبرة بتسمع رنتها". الجميع يتآلف الموسيقى الكلاسيكية ويموجُ معها، بينما استطاع العازفون، ومنهم في مقتبل العمر، أن يقدموا أجمل المعزوفات والأغنيات المعروفة، ولكن على طريقتهم الجديدة والمميزة.



من "طلعت يا محلا نورها" إلى "البنت الشلبية" ويا "زهرة في خيالي" وغيرها، كانت حسن تجودُ بإتقان واحتراف.. أما الختام الأهم، فكان مع "الحلوة دي"، وهي الأغنية التي أدّتها حسن في مُنتصف الحفل، لكنها أعادت غناءها في الختام بعد تفاعل كبير من الجمهور هناك.



روعة الأداء دفعت حاضرين للتساؤل: "ليش خلص الحفل؟ بدنا بعد".. أما اللافت، فكان حضور شخصيات أجنبية، حيث استمعت إلى الموسيقى الكلاسيكية وتمايلت مع جمالية اللحن المُقترن بكلماتٍ عربيّة. كل شيء كان جميلاً ويعطي دفعاً رائعاً لتكرار التجربة.



وحالياً، فإن "مترو المدينة" يواصل تقديم العروض والأمسيات الفنية وذلك على مدى الأسابيع المقبلة. هذا المسرح، العريق، يعتبر قلباً نابضاً في ، ويحملُ في طياته رسالة ثقافية عنوانها: "الفن في لا يموت".



