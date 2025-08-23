Advertisement

لبنان

بالفيديو: اندلاع حريق ليلا في المبنى الذي يسكن فيه وزير الصناعة

Lebanon 24
23-08-2025 | 04:01
Doc-P-1408060-638915438028294518.jpeg
Doc-P-1408060-638915438028294518.jpeg photos 0
اندلع حريق ليلا في غرفة كهرباء المبنى الذي يقيم فيه وزير الصناعة جو عيسى الخوري.

وأشار عيسى الخوري في منشور عبر حسابه على إكس انه اتصل بفوج إطفاء بيروت الذي وصل بعد عشر دقائق وتمكّن من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية.

وشكر وزير الصناعة فريق النقيب ميشال المر وجميع عناصر الفوج على شجاعتهم وتفانيهم في حماية الناس والسلامة العامة.
 
وتابع: "مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.الله يحميكن". 

