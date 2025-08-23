بالفيديو: اندلاع حريق ليلا في المبنى الذي يسكن فيه وزير الصناعة

اندلع حريق ليلا في غرفة كهرباء المبنى الذي يقيم فيه .



وأشار في منشور عبر حسابه على إكس انه اتصل بفوج إطفاء الذي وصل بعد وتمكّن من السيطرة على الحريق بسرعة ومهنية.



وشكر وزير الصناعة فريق النقيب وجميع عناصر الفوج على شجاعتهم وتفانيهم في حماية الناس والسلامة العامة.

— Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) August 23, 2025

وتابع: "مرة أخرى تثبتون أنكم بحق أبطال هذا الوطن.الله يحميكن".