لبنان

بالفيديو... إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:02
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:
تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، من إنقاذ ثعلب كان قد احتُجز داخل بركة زراعية في بلدة مجدل سلم أثناء محاولته اصطياد البط.
وقد عمل العناصر على سحبه من داخل البركة باستخدام حبال الإنقاذ، قبل أن يطلقوه مجدداً في الطبيعة ليعود إلى بيئته الآمنة.
 
 
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24