بالفيديو... إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية

صدر عن والعلاقات العامة في البيان التالي:

Advertisement

تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في للدفاع المدني، ، من إنقاذ ثعلب كان قد احتُجز داخل بركة زراعية في بلدة مجدل سلم أثناء محاولته اصطياد البط.

وقد عمل العناصر على سحبه من داخل البركة باستخدام حبال الإنقاذ، قبل أن يطلقوه مجدداً في الطبيعة ليعود إلى بيئته الآمنة.