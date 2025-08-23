Advertisement

لبنان

مطر زار اللواء شقير مثمنا جهود الامن العام

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1408079-638915481634315481.jpg
Doc-P-1408079-638915481634315481.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب ايهاب مطر على منصة "أكس": "يزور اللواء شقير مثمِّنًا جهود الأمن العام زار النائب إيهاب مطر المديرَ العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، في المديرية العامة. وخلال اللقاء، تم التطرُّق إلى الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث شدد النائب مطر على الدور الذي تؤديه المديرية، وعلى الجهود الفعّالة التي يبذلها اللواء شقير وعناصر الأمن العام، خصوصًا في ما يتعلق بتسهيل إصدار الجوازات والمعاملات، فضلًا عن جهود الأمن العام في المطار وعند المعابر الحدودية. كما كانت فرصة ناقش فيها مطر شؤون طرابلس والطرابلسيين، وموضوع الأمن في الشمال عمومًا وما يرتبط بهذا الملف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير في لقاءات متتابعة مع ممثلين عن LAU وقدامى الأمن العام
lebanon 24
23/08/2025 21:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير التقى المدير العام لصندوق قطر للتنمية وقائد "اليونيفيل" وسفير تونس
lebanon 24
23/08/2025 21:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
lebanon 24
23/08/2025 21:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل سفير سلطنة عمان
lebanon 24
23/08/2025 21:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24