Advertisement

لبنان

حريق في جرود الهرمل

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1408080-638915483059194521.jpg
Doc-P-1408080-638915483059194521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق في جرود الهرمل ، وهرعت فرعت الدفاع المدني إلى المكان، وتعمل على إخماده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول طوافات الجيش للمساعدة في إخماد الحريق في جرود الهرمل
lebanon 24
23/08/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق جرود الفرزل
lebanon 24
23/08/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عناصر الدفاع المدني تتمكن من محاصرة حريق جرود القبيات (فيديو)
lebanon 24
23/08/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في منطقة الشربين في الهرمل
lebanon 24
23/08/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24