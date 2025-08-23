Advertisement

لبنان

سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بنت جبيل (صورة)

Lebanon 24
23-08-2025 | 05:26
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة في بنت جبيل.
وفي سياقٍ آخر، ألقت "درون" إسرائيليّة قنبلة صوتيّة على أحد الرعاة في بلدة كفرشوبا.
