مفاجأة.. توقيف "موظف في الجمارك" لسبب غير متوقع!

أعلنت الإقليمية في - ، توقيف الموظف في (د. ب.) في بلدة غبالة، بجرم سرقة الكهرباء من شبكة منذ حوالى الـ5 سنوات، وبيعها للمشتركين على أساس أنها عائدة لمولد خاص به.

وذكرت المديرية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أنه ضبط الكابلات المستخدمة في عملية السرقة، وإزالة التعديات بالتنسيق مع .