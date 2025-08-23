Advertisement

لبنان

مفاجأة.. توقيف "موظف في الجمارك" لسبب غير متوقع!

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1408106-638915520240886368.webp
Doc-P-1408106-638915520240886368.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة - مكتب كسروان، توقيف الموظف في الجمارك (د. ب.) في بلدة غبالة، بجرم سرقة الكهرباء من شبكة كهرباء لبنان منذ حوالى الـ5 سنوات، وبيعها للمشتركين على أساس أنها عائدة لمولد خاص به.
Advertisement
 

وذكرت المديرية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أنه ضبط الكابلات المستخدمة في عملية السرقة، وإزالة التعديات بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان.


‏وعلى الأثر، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
 
مواضيع ذات صلة
توقيف موظف جمارك في مركز العريضة
lebanon 24
23/08/2025 21:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة.. هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم "the voice kids"!
lebanon 24
23/08/2025 21:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
غطاء هاتف يشبه الجلد البشري.. والسبب غير متوقع!
lebanon 24
23/08/2025 21:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء من "جلد الحمير".. مفاجأة غير متوقعة!
lebanon 24
23/08/2025 21:30:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24