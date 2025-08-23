Advertisement

لبنان

كرامي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1408107-638915521445444080.jpg
Doc-P-1408107-638915521445444080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي، في الذكرى الثانية عشر لتفجير مسجدي التقوى والسلام، تعازيه لأهالي الشهداء الذين سقطوا "في هذين التفجيرين الجبانين"، وقال: "بعد مرور اثني عشر عاماً على تفجير مسجدي التقوى والسلام، اتوجّه بالتعزية مجددا لذوي الشهداء الذين سقطوا في هذا العمل الاجرامي الجبان والمستنكر، ونجدد التأكيد اننا مع احقاق الحقّ عبر انزال اشدّ العقوبات بحق المجرمين وفق القانون". 
Advertisement

وختم: "نجدّد الايمان سنة تلو سنة بأن تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء ولا شيء غير العدالة".
 
 
وفي سياق آخر، توجه كرامي، في بيان بعد زيارته الضنية، بالشكر الى "اهلي في الضنية العزيزة، في السفيرة والقطين، في بيت الفقس وقرصيتا، في عين التينة ونمرين، وفي كفربنين، على حسن وحفاوة الاستقبال، واشكر الاخ والصديق الحاج اسعد هرموش والاخ براء هرموش على اللقاء الطيب والمميز الذي جمعنا مع رؤساء بلديات الضنية ومخاتيرها والفاعليات الرسمية والاجتماعية والاعلامية والاهلية، وباذن الله ستكون لي زيارات لباقي البلدات في الضنية في الايام المقبلة"، معاهداً اهلي في الضنية "انني سأكون دائماً حاملاً لصوتهم ومطالبهم".

 
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدَي التقوى والسلام: الوطن لا يُبنى من دون محاسبة
lebanon 24
23/08/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير في ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى: ستبقى وصمة عار في جبين المجرمين
lebanon 24
23/08/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية في ذكرى انفجار المرفأ: نطالب بعدالة منصفة لبيروت وأهالي الضحايا
lebanon 24
23/08/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد في ذكرى 4 آب: دماء الشهداء تصرخ مطالبة بالعدالة
lebanon 24
23/08/2025 21:30:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24