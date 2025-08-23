كرامي في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء



وختم: "نجدّد الايمان سنة تلو سنة بأن تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء ولا شيء غير العدالة". جدد رئيس " الكرامة" فيصل كرامي، في الذكرى الثانية عشر لتفجير مسجدي التقوى والسلام، تعازيه لأهالي الذين سقطوا "في هذين التفجيرين الجبانين"، وقال: "بعد مرور اثني عشر عاماً على تفجير مسجدي التقوى والسلام، اتوجّه بالتعزية مجددا لذوي الشهداء الذين سقطوا في هذا العمل الاجرامي الجبان والمستنكر، ونجدد التأكيد اننا مع احقاق الحقّ عبر انزال اشدّ بحق المجرمين وفق القانون".وختم: "نجدّد الايمان سنة تلو سنة بأن تطبيق العدالة وحده هو ما يعزّي اهالي الشهداء ولا شيء غير العدالة".

وفي سياق آخر، توجه كرامي، في بيان بعد زيارته الضنية، بالشكر الى "اهلي في الضنية ، في السفيرة والقطين، في بيت الفقس وقرصيتا، في ونمرين، وفي كفربنين، وحفاوة الاستقبال، واشكر الاخ والصديق الحاج اسعد هرموش والاخ براء هرموش على اللقاء والمميز الذي جمعنا مع رؤساء بلديات الضنية ومخاتيرها والفاعليات الرسمية والاجتماعية والاعلامية والاهلية، وباذن الله ستكون لي زيارات لباقي البلدات في الضنية في الايام المقبلة"، معاهداً اهلي في الضنية "انني سأكون دائماً حاملاً لصوتهم ومطالبهم".



