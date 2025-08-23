Advertisement

لبنان

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع ميقاتي

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:18
استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية  .
كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية  خلال إستقباله رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي إكتفى بعد اللقاء  بالقول: "طالما هناك احتلال هناك مقاومة".
رئيس المجلس النيابي إستقبل أيضا وفداً علمائياً ضمّ سماحة المفتي العلامة السيد علي مكي وعضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة السيد كاظم إبراهيم، القاضي الشيخ حسين قصاص، العلامة الشيخ ابراهيم فواز ، والعلامة الشيخ موسى البغدادي.
 
