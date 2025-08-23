بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع ميقاتي



Advertisement

كما تابع المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية خلال إستقباله رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي إكتفى بعد اللقاء بالقول: "طالما هناك احتلال هناك مقاومة". استقبل دولة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية .كما تابع المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية وإنمائية خلال إستقباله رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي إكتفى بعد اللقاء بالقول: "طالما هناك احتلال هناك مقاومة".

رئيس المجلس النيابي إستقبل أيضا وفداً علمائياً ضمّ المفتي العلامة السيد علي مكي وعضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة السيد كاظم إبراهيم، القاضي الشيخ حسين قصاص، العلامة الشيخ فواز ، والعلامة الشيخ موسى البغدادي.