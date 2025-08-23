Advertisement

لبنان

العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:17
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة م. ق داخل منزله في سوق الخضار - التبانة في بطرابلس.
وحضر الصليب الأحمر والأدلة الجنائية والقوى الأمنيّة إلى المكان، ونُقِلَت الجثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة بعد الكشف عليها.
 
 
