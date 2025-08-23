الرئيس عون: للمباشرة بوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها

كتب على منصة أكس:

"بعد آخر التطورات المرتبطة بتقليص مفوضية اللاجئين في ، وخفض تمويل المانحين لها،

وفي موازاة برامج الترحيل التي بدأ عدد من اعتمادها، أصبح لزاماً على أن تنزع صفة النزوح عن السوريين، ما يجعل وجود 80% منهم غير شرعي.

إن هذه الخطوة تستدعي من الحكومة تغيير سياستها بشكل جذري، وعدم الاكتفاء ببرامج العودة الطوعية، والمباشرة بوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها.

وكما رفضنا قبل سنوات أي مماطلة او مقايضة أو ربط عودة بحل سياسي، فإننا اليوم، وبعد انتفاء سبب نزوحهم بسقوط النظام السابق، نكرّر رفضنا لأي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية أو انصياع لحملات ترهيب او ترغيب من أي جهة أتت".