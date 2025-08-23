Advertisement

لبنان

دوريات مؤللة لـ"اليونيفيل" في القرى الحدودية

Lebanon 24
23-08-2025 | 07:58
تقوم الـ"يونيفيل" بدوريات مؤللة في القرى الحدودية من بلدة الضهيرة مرورا ببلدة عيتا الشعب وصولا إلى راميا وبنت حبيل وعيترون.
