بزبينا تحتفل بمهرجان آب وتفتتح الحديقة السياحية ونشاطات ثقافية وفنية

افتتحت بلدية بزبينا، "مهرجان آب بزبينا" الذي نظمته بالتعاون مع شباب البلدة، وسط حضور حاشد من الفاعليات السياسية والدينية والبلدية والاختيارية، وجمهور كبير من أبناء القرى والبلدات المجاورة.المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام، يتضمن معرضًا للحرف اليدوية والمونة البلدية، إلى جانب أشغال حرفية متنوعة، ونشاطات ترفيهية مخصصة للأطفال. كما يشهد المسرح يوميًا سهرات فنية يحييها عدد من الفنانين، إضافة إلى فقرة رفع الجِرون كجزء من العادات والتقاليد التراثية.الافتتاح استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة لعريفة الحفل راميكا التي رحبت بالحضور، ثم كلمة البلدية صانع الذي توجه بالشكر إلى البلدية والشباب على تعاونهم وجهودهم في إنجاح هذا المهرجان.ثم القت مهى الحموي كلمة الشبيبة، ونوهت بجهود البلدية ورئيسها بتشجيع كل ما هو يعزز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدة.بدوره، قص رئيس البلدية المحامي طارق خبازي والفاعليات والبلدية والاختيارية والوجوه الاجتماعية والاعلامية الشريط التقليدي عند مدخل الحديقة التي ستتحول إلى مركز للسياحة البيئية، واكد خبازي أن "هذه الحديقة ستكون حاضنة لمختلف النشاطات السياحية والبيئية، وبوابة رئيسية نحو محمية بزبينا الشهيرة بأحراج واشجار معمرة".كما وجه الشكر للمغتربين والداعمين الذين ساهموا في إحياء هذا المشروع السياحي، مشيدًا باهتمام شباب البلدة وحماسهم.