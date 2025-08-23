Advertisement

لبنان

بزبينا تحتفل بمهرجان آب وتفتتح الحديقة السياحية ونشاطات ثقافية وفنية

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1408146-638915609145438115.png
Doc-P-1408146-638915609145438115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 افتتحت بلدية بزبينا، "مهرجان آب بزبينا" الذي نظمته بالتعاون مع شباب البلدة، وسط حضور حاشد من الفاعليات السياسية والدينية والبلدية والاختيارية، وجمهور كبير من أبناء القرى والبلدات المجاورة.

المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام، يتضمن معرضًا للحرف اليدوية والمونة البلدية، إلى جانب أشغال حرفية متنوعة، ونشاطات ترفيهية مخصصة للأطفال. كما يشهد المسرح يوميًا سهرات فنية يحييها عدد من الفنانين، إضافة إلى فقرة رفع الجِرون كجزء من العادات والتقاليد التراثية.
Advertisement

الافتتاح استهل بالنشيد الوطني، ثم كلمة لعريفة الحفل راميكا غطاس التي رحبت بالحضور، ثم  كلمة نائب رئيس البلدية أدونيس صانع الذي توجه بالشكر إلى البلدية والشباب على تعاونهم وجهودهم في إنجاح هذا المهرجان.

ثم القت مهى الحموي كلمة الشبيبة، ونوهت بجهود البلدية ورئيسها بتشجيع كل ما هو يعزز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدة.

بدوره، قص رئيس البلدية المحامي طارق خبازي والفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والوجوه الاجتماعية والاعلامية الشريط التقليدي عند مدخل الحديقة التي ستتحول إلى مركز للسياحة البيئية، واكد خبازي أن "هذه الحديقة ستكون حاضنة لمختلف النشاطات السياحية والبيئية، وبوابة رئيسية نحو محمية بزبينا الشهيرة بأحراج واشجار معمرة".

كما وجه الشكر للمغتربين والداعمين الذين ساهموا في إحياء هذا المشروع السياحي، مشيدًا باهتمام شباب البلدة وحماسهم.
مواضيع ذات صلة
جعجع خلال افتتاح مهرجانات الارز للـ"mtv": بدنا نعمل مهرجان لنحتفل بالجمهورية الجديدة
lebanon 24
23/08/2025 21:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي إفتتح أنشطة حديقة البطاركة: حفظ التراث من حفظ المستقبل
lebanon 24
23/08/2025 21:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قرطبا تحتفل بعيد مار الياس بمهرجان فني وترفيهي يستمر 3 أيام
lebanon 24
23/08/2025 21:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
كفرمتى تحتفل بمهرجان رياضي بمشاركة قدامى "الصفاء"
lebanon 24
23/08/2025 21:31:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24