قالت وزيرة التربية ريما كرامي: "لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية".

وأضافت لـ"الجديد": "ما زلنا ندرس الوضع من جوانبه كافة لأن الموضوع حساس ومعقد ولا يتعلق بوزارة التربية وحدها بل انه قرار حكومي له تداعيات وطنية".