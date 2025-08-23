28
كرامي: لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية
23-08-2025
08:44
قالت وزيرة التربية ريما كرامي: "لم نتوصل بعد إلى اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بتعليم السوريين في المدارس الرسمية".
وأضافت لـ"الجديد": "ما زلنا ندرس الوضع من جوانبه كافة لأن الموضوع حساس ومعقد ولا يتعلق بوزارة التربية وحدها بل انه قرار حكومي له تداعيات وطنية".
