لبنان

مدير مكتبة السلام في الهرمل: لا صحة لخبر توقيفي

Lebanon 24
23-08-2025 | 06:27
أصدر صاحب ومدير مكتبة السلام في الهرمل إسلام طه، بياناً نفى فيه مسؤوليته عن طباعة اليافطة التي عُلّقت في البلدة وتضمّنت إساءة إلى رئيس الحكومة نواف سلام.
وأوضح طه أن ما يُتداول عن توقيفه أو اعتقاله "عارٍ من الصحة"، مؤكداً أنه حرّ طليق ولم يتم توقيفه من أي جهة.

وأضاف أن مكتبة السلام "لا علاقة لها من قريب أو بعيد باليافطة المشار إليها، ولم تُكلّف أو تُشارك في طباعتها بأي شكل من الأشكال".

ودعا طه وسائل الإعلام والزملاء الصحافيين والناشطين على المنصّات الإلكترونية إلى "توخّي الدقة والالتزام بالمصداقية المهنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية، لا سيّما الجهات الأمنية والقضائية المختصة".
وختم بالتأكيد على تمسّكه بالشفافية واحترامه الكامل للمؤسسات الدستورية وللمقام الذي يمثله رئيس الحكومة.
 
 
 
14:22 | 2025-08-23
13:59 | 2025-08-23
13:40 | 2025-08-23
13:21 | 2025-08-23
13:12 | 2025-08-23
13:09 | 2025-08-23
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24