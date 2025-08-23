مدير مكتبة السلام في الهرمل: لا صحة لخبر توقيفي

Advertisement

أصدر صاحب ومدير مكتبة السلام في إسلام طه، بياناً نفى فيه مسؤوليته عن طباعة اليافطة التي عُلّقت في البلدة وتضمّنت إساءة إلى رئيس الحكومة .وأوضح طه أن ما يُتداول عن توقيفه أو اعتقاله "عارٍ من الصحة"، مؤكداً أنه حرّ طليق ولم يتم توقيفه من أي جهة.وأضاف أن مكتبة السلام "لا علاقة لها من قريب أو بعيد باليافطة المشار إليها، ولم تُكلّف أو تُشارك في طباعتها بأي شكل من الأشكال".ودعا طه والزملاء الصحافيين والناشطين على المنصّات الإلكترونية إلى "توخّي الدقة والالتزام بالمصداقية المهنية، وعدم الانجرار وراء الشائعات، والتأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية، لا سيّما الجهات الأمنية والقضائية المختصة".