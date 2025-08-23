هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟

أشارت مصلحة الأبحاث الزراعية "Lari"، إلى أنّ "شهريّ أيلول وتشرين الأولّ يُعتبران أكثر الأشهر جفافاً مع نهاية فصل الصيف وقبل عودة الامطار".

وقالت: "تكون الأعشاب في أقصى درجات اليباس لذا تكون وقوداً سريع الاشتعال، وتكون الاشجار كلها في أقصى العطش والجهد المائي لذا تكون قابلة للاشتعال بسرعة، وتكون الارض في أقصى درجات جفافها".

وأضافت: "يمكن أن ترتفع درجات الحرارة مع انخفاض نسبة الرطوبة لذا يكون مؤشر الحرائق مرتفعاً".

وتابعت: "يُمكن لأي مواطن اشعال النار دون تحمل مسؤولية ذلك".

وقالت: "تستمرّ موجة الحرّ المتوسطة الحالية حتى يوم الاثنين 25-8-2025، بحيث تبدأ درجات الحرارة في الإنخفاض الى 32 بقاعاً و28 ساحلاً، ويتوقع أن يستمر الطقس اعتيادي لعدة أيام".

وأضافت: "لا مؤشرات للأمطار خلال شهر أيلول لكن يمكن أن تتغيّر هذه التوقعات".

ولفتت إلى "احتمال تساقط أمطار في أوائل شهر تشرين الأول".

وأوضحت أنّ "لا صحة لما بدأ التهويل به أن الشتاء قارس البرودة ومثلج كثيراً".