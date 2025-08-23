جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية تطلق التحضيرات لمعرض الصناعة والتجارة السابع

Advertisement

أعلنت جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية، في بيان، انطلاق التحضيرات للنسخة السابعة من معرض الصناعة والتجارة الذي سيقام على أرض في ، وذلك خلال لقاء خاص عقدته مع عدد من الإعلاميين في المنية، بحضور رئيس الجمعية .وأكد الحلبي في كلمته أن المعرض هذا العام سيحمل نقلة نوعية من حيث التنظيم والمشاركة، مشددًا على أن أبواب الجمعية "مفتوحة أمام الجميع" للمشاركة والتعاون لما فيه مصلحة المنطقة اقتصاديًا وإنمائيًا.وأشار الى أن المعرض سيُقام يوم ١٩ أيلول، ويهدف إلى تسليط الضوء على الطاقات الصناعية والتجارية في المنية والجوار بالتعاون والتنسيق مع تجمع صناعيي المنية.وشدد على ان المعرض سيوفر مساحة تواصل بين أصحاب المؤسسات والجمهور.