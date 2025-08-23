Advertisement

لبنان

جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية تطلق التحضيرات لمعرض الصناعة والتجارة السابع

Lebanon 24
23-08-2025 | 10:22
Doc-P-1408174-638915666899949195.png
Doc-P-1408174-638915666899949195.png photos 0
أعلنت جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية، في بيان، انطلاق التحضيرات للنسخة السابعة من معرض الصناعة والتجارة الذي سيقام على أرض المجمع الثقافي الكويتي في المنية، وذلك خلال لقاء خاص عقدته مع عدد من الإعلاميين في المنية، بحضور رئيس الجمعية عامر الحلبي
وأكد الحلبي في كلمته أن المعرض هذا العام سيحمل نقلة نوعية من حيث التنظيم والمشاركة، مشددًا على أن أبواب الجمعية "مفتوحة أمام الجميع" للمشاركة والتعاون لما فيه مصلحة المنطقة اقتصاديًا وإنمائيًا.

وأشار الى أن المعرض سيُقام يوم ١٩ أيلول، ويهدف إلى تسليط الضوء على الطاقات الصناعية والتجارية في المنية والجوار بالتعاون والتنسيق مع تجمع صناعيي المنية. 

وشدد على ان المعرض سيوفر  مساحة تواصل بين أصحاب المؤسسات والجمهور.
لبنان

إقتصاد

