لبنان

عمليات أمنية للجيش في البقاع.. ماذا ضبط هناك؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1408189-638915725972857932.jpeg
Doc-P-1408189-638915725972857932.jpeg photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي جب جنين والخيارة - البقاع الغربي وأوقفت المواطنَين (ع.ط.) و(و.ف.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
 
كذلك، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقاً لما يلي:
 
- دهم منزل المواطن (ح.ح.) وتوقيفه في بلدة جلالا – البقاع لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وتوقيف المواطن (ح.ز.) لاتجاره بالمخدرات، والسوريَّين (و.ك.) و(م.ر.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية منها في حوزتهم.
 
- توقيف المواطن (ع.ع.) والسوري (ح.ن.) في منطقة طبرجا – كسروان لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها ومبلغًا ماليًّا مزوّرًا، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
 
- توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة طريق المطار لارتكابه عدة جرائم منها التعدي على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح وإطلاق النار.
 
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
