في الجنوب.. قنبلة إسرائيلية تستهدف "حفارة"

أقدمت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء السبت، على إلقاء قنبلة باتجاه حفارة في بلدة يارون - .

وسبق أن قامت طائرة مسيرة معادية بإلقاء قنبلة بالقرب من أحد الرعاة في بلدة الجنوبية.

وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.