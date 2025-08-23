Advertisement

لبنان

في الجنوب.. قنبلة إسرائيلية تستهدف "حفارة"

Lebanon 24
23-08-2025
أقدمت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء السبت، على إلقاء قنبلة باتجاه حفارة في بلدة يارون - جنوب لبنان.
وسبق أن قامت طائرة مسيرة معادية بإلقاء قنبلة بالقرب من أحد الرعاة في بلدة شبعا الجنوبية.
 
وذكرت المعلومات أنَّ الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
