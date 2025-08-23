Advertisement

لبنان

آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 12:23
ذكرت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أنَّ "خطة حصر السلاح في لبنان قد تتأجل قليلاً لأن المطروح أكثر من صيغة"، مشيرة إلى أن "حزب الله رفض القبول بتنفيذ أي خطوة بملف حصر السلاح حتى ولو كانت شكلية".
وأوضحت المصادر أن "قرار حزب الله حضور جلسات الحكومة لا يعني عدم التصعيد بالشارع"، وأضافت: "حزب الله أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل أنَّ تنفيذ حصر السلاح يعني المواجهة".
 

كذلك، قالت المصادر إنَّ "اجتماعات حزب الله مع موفدي عون لم تُسفر عن نتيجة حتى الساعة"، مشيرة إلى أن "حزب الله يواصل مساعيه لإلغاء مفاعيل جلستي الحكومة مطلع آب، وقد أبلغ قصر بعبدا أن العلاقات لن تعود إلى سابق عهدها إلا بالتراجع عن المهل الزمنية التي وضعتها الحكومة بشأن حصرية السلاح".
 

