آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم السبت، أنَّ "خطة حصر السلاح في قد تتأجل قليلاً لأن المطروح أكثر من صيغة"، مشيرة إلى أن " رفض القبول بتنفيذ أي خطوة بملف حصر السلاح حتى ولو كانت شكلية".

وأوضحت المصادر أن "قرار حزب الله حضور جلسات الحكومة لا يعني عدم التصعيد بالشارع"، وأضافت: "حزب الله أبلغ رئيس الجمهورية وقائد الجيش أنَّ تنفيذ حصر السلاح يعني المواجهة".



كذلك، قالت المصادر إنَّ "اجتماعات حزب الله مع موفدي عون لم تُسفر عن نتيجة حتى الساعة"، مشيرة إلى أن "حزب الله يواصل مساعيه لإلغاء مفاعيل جلستي الحكومة مطلع آب، وقد أبلغ أن العلاقات لن تعود إلى سابق عهدها إلا بالتراجع عن المهل الزمنية التي وضعتها الحكومة بشأن حصرية السلاح".