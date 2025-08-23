في عكار.. انهيار مبنى قيد الإنشاء (صورة)

أصيب شخصان بجروح إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقا - ، اليوم السبت.

وذكرت المعلومات أن الجريحين كانا يعملان في ورشة داخل المبنى لحظة وقوع الحادثة.

وعلى الأثر، سارع عددٌ من العمال إلى التدخل لانتشال زملائهم من تحت الركام، مستخدمين الجرافات والآليات الثقيلة بالإضافة إلى الحبال لسحب المصابين.