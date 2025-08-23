Advertisement

لبنان

في عكار.. انهيار مبنى قيد الإنشاء (صورة)

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:06
A-
A+
Doc-P-1408206-638915765181662448.jfif
Doc-P-1408206-638915765181662448.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب شخصان بجروح إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقا - عكار، اليوم السبت.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أن الجريحين كانا يعملان في ورشة داخل المبنى لحظة وقوع الحادثة.
 
وعلى الأثر، سارع عددٌ من العمال إلى التدخل لانتشال زملائهم من تحت الركام، مستخدمين الجرافات والآليات الثقيلة بالإضافة إلى الحبال لسحب المصابين.
 

بدورها، تولت فرق الصليب الأحمر اللبناني نقل الجريحين إلى أحد مستشفيات حلبا لتلقي العلاج اللازم.
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. انهيار مبنى في الضاحية الجنوبية
lebanon 24
24/08/2025 01:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى وجرحى... إنهيار مبنى على قوّة إسرائيليّة
lebanon 24
24/08/2025 01:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقع إخبارية إسرائيلية: مقتل جندي جراء انهيار مبنى على قوة إسرائيلية في خان يونس جنوب غزة
lebanon 24
24/08/2025 01:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية حلبا رحّب بقرار إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار
lebanon 24
24/08/2025 01:48:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:49 | 2025-08-23
15:56 | 2025-08-23
15:46 | 2025-08-23
15:12 | 2025-08-23
14:44 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24