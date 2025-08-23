بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدَي التقوى والسلام: الوطن لا يُبنى من دون محاسبة

كتب عبر منصة "آكس" قائلاً: "‏في مثل هذا اليوم من عام 2013، استهدفت يد الغدر مسجدَي التقوى والسلام في ، فسقط عشرات ومئات الجرحى. جريمة إرهابية أرادت ضرب الاعتدال وإشعال الفتنة، وكان وراءها نظام الاستبداد الذي حاول أن يجعل من ساحة لحروبه".

وأضاف: "اليوم، ذلك النظام سقط، لكن العدالة تبقى حقًا ثابتًا لأهالي الشهداء ولطرابلس و لبنان، فالجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة".