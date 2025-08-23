Advertisement

لبنان

بهاء الحريري في ذكرى تفجير مسجدَي التقوى والسلام: الوطن لا يُبنى من دون محاسبة

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:09
كتب السيد بهاء الحريري عبر منصة "آكس" قائلاً: "‏في مثل هذا اليوم من عام 2013، استهدفت يد الغدر مسجدَي التقوى والسلام في طرابلس، فسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى. جريمة إرهابية أرادت ضرب الاعتدال وإشعال الفتنة، وكان وراءها نظام الاستبداد الذي حاول أن يجعل من لبنان ساحة لحروبه".
وأضاف: "اليوم، ذلك النظام سقط، لكن العدالة تبقى حقًا ثابتًا لأهالي الشهداء ولطرابلس و لبنان، فالجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يُبنى وطن من دون محاسبة ومصارحة".


وختم: "رحم الله الشهداء الأبرار، ولتبقَ طرابلس مدينة الاعتدال والعيش المشترك، عصيّة على مشاريع الفتنة والقتل".
 
 
