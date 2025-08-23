Advertisement

لبنان

زار عين التينة.. هذا جديد حراك مُستشار عون

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1408213-638915776533175920.jfif
Doc-P-1408213-638915776533175920.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنّ مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعقد معه اجتماعاً جديداً ناقش حل الإشكالية القائمة بين بعبدا وعين التينة من دون الوصول إلى إتفاق نهائي.
Advertisement
 

وأوضحت المعلومات أن لقاءات رحال شملت عين التينة والسفارة الإيرانية وحارة حريك حيث التقى النائب محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة.

مواضيع ذات صلة
موفد من عون إلى عين التينة
lebanon 24
24/08/2025 01:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري
lebanon 24
24/08/2025 01:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نواف سلام غادر عين التينة دون الادلاء بأي تصريح (الجديد)
lebanon 24
24/08/2025 01:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل من عين التينة: أولويّتنا هي السيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها
lebanon 24
24/08/2025 01:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:49 | 2025-08-23
15:56 | 2025-08-23
15:46 | 2025-08-23
15:12 | 2025-08-23
14:44 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24