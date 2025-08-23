زار عين التينة.. هذا جديد حراك مُستشار عون

ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنّ مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، زار في وعقد معه اجتماعاً جديداً ناقش حل الإشكالية القائمة بين وعين من دون الوصول إلى إتفاق نهائي.

وأوضحت المعلومات أن لقاءات رحال شملت عين التينة والسفارة وحارة حريك حيث التقى النائب محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة.

