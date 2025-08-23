Advertisement

لبنان

هيكل استقبل وفدًا من الكونغرس الأميركي

Lebanon 24
23-08-2025 | 13:59
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم النائبين Darin Lahood وSteve Cohen، بحضور السفيرة الأميركية Lisa Johnson مع وفد مرافق.
خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات، وتم التشديد على الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في ظل الأوضاع والصعوبات الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
