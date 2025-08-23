تدابير سير في بيروت غداً.. إليكم نطاقها

صدر عن - العامة ما يلي:

ستقوم اعتباراً من الساعة 7.30 لغية الساعة 10.00 من تاريخ 24-8-2025 بتنظيف الممتدّ من تقاطع حدّاد حتّى طلعة العكّاوي في .



لذلك، سيتمّ إقفال الطريق وإخلاؤه من السيّارات في التوقيت المذكور.





يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.