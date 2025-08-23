Advertisement

لبنان

تدابير سير في بيروت غداً.. إليكم نطاقها

Lebanon 24
23-08-2025 | 14:22
ستقوم بلدية بيروت اعتباراً من الساعة 7.30 لغية الساعة 10.00 من تاريخ 24-8-2025 بتنظيف شارع غورو الممتدّ من تقاطع جورج حدّاد حتّى طلعة العكّاوي في بيروت.

لذلك، سيتمّ إقفال الطريق وإخلاؤه من السيّارات في التوقيت المذكور.

 
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.
