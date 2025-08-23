Advertisement

لبنان

مأساة في عيناتا - الأرز.. انتشال جثة من بحيرة للري

Lebanon 24
23-08-2025 | 15:12
Doc-P-1408239-638915858963259822.jpg
Doc-P-1408239-638915858963259822.jpg photos 0
عملت وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، على انتشال جثة مواطن من بحيرة للري في عيناتا - الأرز بعد انزلاقه فيها.
وعلى الأثر، فتحت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24