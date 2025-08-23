بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ

أفادت قوى الأمن عن العثور على المفقودة صايغ بعد مغادرتها منزلها لأسباب شخصية وعادت سالمة.

وكانت قد أصدرت قوى الامن الداخلي بلاغا، أمس الجمعة، عمِّمت من خلاله بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة آن ماري صايغ (مواليد عام 1970، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 21-08-2025، منزلها الكائن في محلة ، إلى جهةٍ مجهولة.