بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ
Lebanon 24
23-08-2025
|
15:46
أفادت قوى الأمن عن العثور على المفقودة
آن ماري
صايغ بعد مغادرتها منزلها لأسباب شخصية وعادت سالمة.
وكانت قد أصدرت قوى الامن الداخلي بلاغا، أمس الجمعة، عمِّمت من خلاله بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة المفقودة آن ماري صايغ (مواليد عام 1970، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 21-08-2025، منزلها الكائن في محلة
الأشرفية
، إلى جهةٍ مجهولة.
