Advertisement

لبنان

بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ

Lebanon 24
23-08-2025 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1408240-638915861122394860.png
Doc-P-1408240-638915861122394860.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت قوى الأمن عن العثور على المفقودة آن ماري صايغ بعد مغادرتها منزلها لأسباب شخصية وعادت سالمة.
Advertisement
 
وكانت قد أصدرت قوى الامن الداخلي بلاغا، أمس الجمعة، عمِّمت من خلاله بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة آن ماري صايغ (مواليد عام 1970، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 21-08-2025، منزلها الكائن في محلة الأشرفية، إلى جهةٍ مجهولة.
مواضيع ذات صلة
بعد فقدان الاتصال بهما.. العثور على القاصرين المفقودين من عيتيت
lebanon 24
24/08/2025 01:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدان الإتّصال بها... العثور على جثة مذيعة شابة داخل شقتها كيف توفيت؟
lebanon 24
24/08/2025 01:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدان 7 أشخاص.. هذا ما تم العثور عليه في موقع "انفجار كاليفورنيا"
lebanon 24
24/08/2025 01:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!
lebanon 24
24/08/2025 01:50:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
16:49 | 2025-08-23
15:56 | 2025-08-23
15:12 | 2025-08-23
14:44 | 2025-08-23
14:43 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24