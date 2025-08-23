28
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
9
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مقال عن لبنان يحمل "تحذيراً".. ماذا قال عن "الحزب"؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-08-2025
|
15:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ موقع "ميديل إيست مونيتور" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مسألة نزع سلاح "
حزب الله
" في
لبنان
، محذراً من مخاطر نشوب حرب داخليّة.
Advertisement
وتحدث التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
عن خطوة الحكومة
اللبنانية
لنزع سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أنَّ
الولايات المتحدة
تدعم هذه الجهود الحكومية من خلال منح لبنان وعوداً بتقديم مساعدات لإعادة الإعمار، وأضاف: "بالنسبة لأميركا، فإنَّ حزب الله ليس مُجرد ميليشيا، بل هو العائق
الرئيسي
أمام استقرار لبنان".
وتابع: "هنا يأتي دور توم براك، المبعوث الأميركي إلى لبنان. لقد حمل الأخير معه إلى
بيروت
خارطة طريق من 6 صفحات تضمنت بند نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، ووقف
إسرائيل
لعملياتها في الجنوب، وفتح المجال أمام المساعدات الدولية لإعادة الإعمار.
وأكمل: "ما تُصوّره
واشنطن
على أنه دبلوماسية، يُصنّفه حزب الله على أنه إكراه. لقد رفض الحزب مبادرة براك باعتبارها ترهيباً وتهديداً تمهيداً لوصاية أجنبية مُقنّعة في صورة مساعدة".
ويلفتُ التقرير إلى أنَّ "طهران سارعت إلى تعزيز عزيمة حزب الله"، مشيراً إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني حضر إلى بيروت هذا الشهر حاملاً رسالة حذرة وقال فيها إن "
إيران
لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، ومع ذلك، فهي تقفُ بحزمٍ خلف حزب الله".
التقرير يرى أيضاً أنه "مع تراجع نفوذها في
سوريا
، تعتمدُ إيران الآن بشكلٍ أكبر على حليفها اللبناني لبسط نفوذها في العالم العربي"، وأضاف: "مع هذا، فإنَّ لبنان ليس الساحة الوحيدة التي ضغطت فيها واشنطن لتفكيك القوات المدعومة من إيران. ففي العراق، ضغطت الولايات المتحدة على الحكومات المتعاقبة لكبح جماح قوات الحشد الشعبي، وهو تحالف واسع النطاق من الميليشيات وُلد في الحرب ضد داعش، ولكنه متحالف منذ زمن طويل مع طهران. بالنسبة لحزب الله، التشابه واضح، وما يبدأ في بغداد يتردد صداه في بيروت. في كلتا الحالتين، تسعى واشنطن إلى تقليص نفوذ إيران في المنطقة، حتى لو أدى ذلك إلى زعزعة استقرار الدول الهشة".
وأكمل: "ثمة خللٌ فادح يُعيق مبادرة نزع السلاح، فمن جهة يُطالب حزب الله بالتخلي عن ترسانته بينما لا تزال إسرائيل تحتل 5 مواقع لبنانية استراتيجية. بالنسبة لحزب الله، الذي تُشكّلت هويته في
المقاومة
، فإن هذا التنازل أمرٌ غير مُتصوّر".
وتابع: "لا يزال حزب الله يحظى بولاء شريحةٍ كبيرة من الشيعة في لبنان، ونزع سلاحه بالقوة سيُؤدي إلى سفك دماء، على الأرجح على أسس طائفية. وعليه، لا يزال شبح عام 1975 يُخيّم على البلاد. بعد 50 عاماً، لا يُمكن للبلاد أن تتحمل الانزلاق إلى حربٍ أخرى لا يمكن لأحدٍ كسبها".
وذكر التقرير أنَّ "حزب الله لن ينزع سلاحه ما دامت القوات
الإسرائيلية
باقية على الأراضي اللبنانية"، وأضاف: "هذا الواقع لا يمكن استبعاده ما لم تتمكن واشنطن من إجبار إسرائيل على الانسحاب، وهو احتمال لا يزال بعيداً. في المقابل، فإنه ليس لدى لبنان أي مجال واسع للمخاطرة المتهورة. إن أي محاولة متسرعةً لتفكيك حزب الله بالقوة لن تُؤمّن الدولة، بل ستُدمّرها. البديل شاقٌّ ولكنه لا مفرّ منه: حوارٌ مُستدام، ودبلوماسيةٌ إقليمية، وإدراكٌ بأنّ الاستقرار لا يُمكن فرضه بالقوة".
وختم: "فعلياً، يقف لبنان مجدداً عند مفترق طرق. الخيار بين تكرار سفك دماء الماضي، أو التوقف وإعادة النظر، والسعي إلى تسوية سياسية كفيلة وحدها بتجنب الكارثة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"تحذير للحكومة".. ماذا قالت مصادر مقربة من "الحزب" عن خطاب قاسم؟
Lebanon 24
"تحذير للحكومة".. ماذا قالت مصادر مقربة من "الحزب" عن خطاب قاسم؟
24/08/2025 01:50:08
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يُقال في إيران عن "نزع سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يتحدث
24/08/2025 01:50:08
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
24/08/2025 01:50:08
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
24/08/2025 01:50:08
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2025-08-23
23/08/2025 04:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: انكشف المخطط والمنفذ
Lebanon 24
مطر في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: انكشف المخطط والمنفذ
16:49 | 2025-08-23
23/08/2025 04:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ
Lebanon 24
بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ
15:46 | 2025-08-23
23/08/2025 03:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في عيناتا - الأرز.. انتشال جثة من بحيرة للري
Lebanon 24
مأساة في عيناتا - الأرز.. انتشال جثة من بحيرة للري
15:12 | 2025-08-23
23/08/2025 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:44 | 2025-08-23
23/08/2025 02:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما رقصت وعانقت الفنان سيف نبيل أمامه.. هذا ما قام به زوج سيرين عبد النور (فيديو)
00:34 | 2025-08-23
23/08/2025 12:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
Lebanon 24
بالصور: سامي الجميل يحتفل بـ"زفاف" ابنة شقيقته.. الفرح يجمع العائلة
05:13 | 2025-08-23
23/08/2025 05:13:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-23
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:49 | 2025-08-23
مطر في ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام: انكشف المخطط والمنفذ
15:46 | 2025-08-23
بعد فقدانها.. العثور على آن ماري الصايغ
15:12 | 2025-08-23
مأساة في عيناتا - الأرز.. انتشال جثة من بحيرة للري
14:44 | 2025-08-23
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:43 | 2025-08-23
في الجنوب.. قصف إسرائيلي وتفجير
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 01:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24