الحمل دم الانصياع لضغوط الزملاء. حاول التمسك برأيك الخاص وتجنب السعي الدائم لكسب رضا الآخرين، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية. عاطفيًا، تشعر بالانجذاب لشخص ما في هذه الفترة.الثورقد تواجه بعض المعاكسات، لكنك قادر على تجاوزها. تجنب التردد لأنه قد يحرمك من حقوقك، وكن مستعدًا للمجازفة في بعض الحالات. هناك أمر متعلق بصديق يشعرك بالقلق، وعليك التخطيط المالي والمستقبلي بعناية.الجوزاءتشعر ببعض القلق المهني رغم التطمينات والوعود. عليك التحلي بالصبر وتجنب توقيع أي أوراق مهمة. على الصعيد العاطفي، قد تدخل علاقة جدية رغم عدم بحثك عنها.السرطانتواجه مرحلة انتقالية في حياتك، قد تكون مشوبة بمزيج من الحزن والفرح. الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كانت قراراتك صحيحة. حاول ترك أثر إيجابي في المكان الذي تنهي فيه مرحلة مهمة من حياتك.ستدخل في جدالات نتيجة اختلاف الآراء، فحاول أفكارك بطريقة هادئة وبنّاءة. على الصعيد المالي، تشهد فترة من الانتعاش والازدهار.تتهيأ لك فرص جيدة للتطور المهني. راجع أخطاءك السابقة وتعلم منها، وتصرف بحكمة ودبلوماسية مع الزملاء والأصدقاء.الميزانستبذل جهودًا كبيرة لإكمال مهمة مهنية مُوكلة إليك، وبعد الانتهاء قد تشعر بالإرهاق، لذا خذ وقتًا للراحة. عاطفيًا، تسير الأمور بسلاسة وتشعر بالسعادة مع الشريك.استفد من الفرص المتاحة اليوم، فهي قد لا تتكرر قريبًا. انتظر الرد على استفسارك بصبر، فهو سيكون إيجابيًا، واستشر أصحاب الخبرة قبل اتخاذ أي خطوات هامة.فترة واعدة بالاتصالات المهمة واللقاءات المثمرة. قد تفكر في تطوير نفسك أو الحصول على وظيفة جديدة، وتعمل على ذلك بطرق متعددة. الصبر مطلوب فالأمور في طريقها للتحسن.الجديتجنب تأجيل الأعمال المطلوبة منك، فقد يؤدي ذلك لمواقف محرجة في العمل. ضع خطة واضحة وأنجز مهامك في وقتها. دعم الشريك سيكون مهمًا للتغلب على الضغط والوحدة.الدلوتمر بفترة من خيبة الأمل لأمر كنت تنتظره، لكن هناك مفاجآت سارة قادمة. حالتك النفسية مستقرة، وقد تستقبل صديقًا قديمًا لقضاء وقت مميز ومناقشة الأخبار. التفكير في بعض التغييرات المنزلية سيكون مناسبًا.قد تحاول بعض الشخصيات إحباطك مهنيًا، لكنك تركز على تطوير نفسك بروح معنوية عالية. احرص على قضاء وقت ممتع مع العائلة، وراقب تصرفاتك مع الشريك لتجنب توتر العلاقة نتيجة .