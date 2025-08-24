تحرك متني لجمع شمل "قوى الثامن من آذار"

ترصد "قوى متنية" تحرك شخصية سياسية بإتجاه لم شمل "قوى الثامن من آذار" السابقة و "قوى الممانعة" في من أجل تشكيل لائحة إنتخابية تكون في وجه "اللائحة السيادية" أو "لائحة والقوات".

وفي التفاصيل، فإن هذه الشخصية تقوم بإجتماعات بعيدة عن الإعلام لجمع شمل السوري ومناصرين وحركة أمل في المتن ، بالإضافة الى وحزب الطاشناق.