لبنان

تحرك متني لجمع شمل "قوى الثامن من آذار"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-08-2025 | 01:15
ترصد "قوى متنية" تحرك شخصية سياسية بإتجاه لم شمل "قوى الثامن من آذار" السابقة و "قوى الممانعة" في المتن الشمالي من أجل تشكيل لائحة إنتخابية تكون في وجه "اللائحة السيادية" أو "لائحة الكتائب والقوات".
وفي التفاصيل، فإن هذه الشخصية تقوم بإجتماعات بعيدة عن الإعلام لجمع شمل الحزب القومي السوري ومناصرين حزب الله وحركة أمل في المتن الشمالي، بالإضافة الى التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق.
 

المصدر لفت الى أن هذه الشخصية التي تسعى الى حصول هذا التنسيق  تتعهد بمصاريف كل اللائحة شرط أن تجتمع وتتكاتف وتتضامن في وجه "اللوائح السيادية"، وأن هذا التجمع من المحتمل أن يحصل على مقعدين أو ثلاثة مقاعد للنائب ميشال المر و "التيار" والطاشناق إذا وصلوا الى عتبة الحاصل الثالث.
المصدر: خاص "لبنان 24"
