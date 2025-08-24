العلاقة لا تزال متوترة

على الرغم من كثرة الاجتماعات واللقاءات التي جرت في الأيام الماضية بين ممثلين عن " " و" " من جهة، وممثل رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، من جهة أخرى، إلا أن العلاقة بين الطرفين ما زالت متوترة ولم تسجل أي خرق فعلي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الحلول لا تزال بعيدة، إذ يصرّ " " على مجموعة من المطالب يعتبرها أساسية. وعملياً، فإن هذا التعقيد يضع الحوار أمام طريق مسدود، ويجعل من الصعوبة بمكان تحقيق أي تقدم في المدى القريب.



مصادر سياسية اعتبرت أنَّ إعلان "حزب الله" رسمياً انعقاد اجتماع بين مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال ورئيس للمقاومة في حارة حريك، حمل رسالتين من "حزب الله"، الأولى تفيد بأن الخطوط بين والحزب لم تنقطع، والثانية هي أن الدولة لم تقفل باب التفاوض مع "حزب الله" على صعيد ملف حصرية السلاح.