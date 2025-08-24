Advertisement

لبنان

تراجع وتيرة الخروقات

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:15
Doc-P-1408298-638916185027840692.webp
لاحظ مراقبون أنّ وتيرة الضربات الإسرائيلية في لبنان تراجعت في الأيام الأخيرة بشكل لافت، وهو ما اعتُبر مرتبطًا بعاملين أساسيين، الأول هو اقتراب المعركة الكبرى في مدينة غزة، ما يجعل الجيش الإسرائيلي يعيد حساباته العسكرية ويركّز جهوده على الجبهة الجنوبية.
أما العامل الثاني فيتعلق بالمفاوضات التي تجري بين تل أبيب والمبعوث الأميركي توم براك بشأن الملف اللبناني، حيث يسعى الطرفان إلى إبقاء مساحة للتفاهمات بعيدًا عن التصعيد الميداني.
 
هذا التراجع، برأي المتابعين، يعكس مزيجًا من الاعتبارات الميدانية والسياسية التي قد تحدّد مسار المرحلة المقبلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

