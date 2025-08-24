تراجع وتيرة الخروقات

لاحظ مراقبون أنّ وتيرة الضربات في تراجعت في الأيام الأخيرة بشكل لافت، وهو ما اعتُبر مرتبطًا بعاملين أساسيين، الأول هو اقتراب المعركة الكبرى في مدينة غزة، ما يجعل الجيش يعيد حساباته العسكرية ويركّز جهوده على .

أما العامل الثاني فيتعلق بالمفاوضات التي تجري بين والمبعوث الأميركي بشأن الملف اللبناني، حيث يسعى الطرفان إلى إبقاء مساحة للتفاهمات بعيدًا عن التصعيد الميداني.

هذا التراجع، برأي المتابعين، يعكس مزيجًا من الاعتبارات الميدانية والسياسية التي قد تحدّد مسار المرحلة المقبلة.