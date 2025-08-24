"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة

عُلمَ أنَّ القوى الأمنية تكثف إجراءاتها لضبط مُخالفات السير بشكلٍ خاص وذلك من خلال حواجز متنقلة وأخرى ثابتة.

وتبيَّن أن هناك أوامر صارمة بالتشدد في قمع المخالفات وعدم التساهل مع أي أحد، خصوصاً سائقي الدراجات النارية غير المُسجلة.