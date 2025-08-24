Advertisement

لبنان

"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
24-08-2025 | 02:45
عُلمَ أنَّ القوى الأمنية تكثف إجراءاتها لضبط مُخالفات السير بشكلٍ خاص وذلك من خلال حواجز متنقلة وأخرى ثابتة.
 
وتبيَّن أن هناك أوامر صارمة بالتشدد في قمع المخالفات وعدم التساهل مع أي أحد، خصوصاً سائقي الدراجات النارية غير المُسجلة. 
 

ووفقاً المعلومات، فإنَّ ضبط الدراجة النارية المُخالفة وصلَ إلى 4 مليون ليرة لبنانية في بعض الأحيان، علماً أنَّ "محاضر الضبط" يمكن أن تشمل أيضاً عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
