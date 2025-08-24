شاب سوريّ في الضاحية يهدّد مبنى.. فيديو يوثق ما حصل

وفي حادثة أخرى، ذكرت الصفحة أنَّ سيدة في حي السلم بالضاحية، تعرّضت لإطلاق نار مباشر بينما كانت تقوم بنشر غسيلها على شرفة منزلها، وذلك إثر تطاير رذاذ المياه على أحد المارة.

وتبيّن أنّ مطلق النار يُدعى تيسير سعيد الغفير، وهو سوري الجنسية، وقد جرى توثيق الحادثة التي حصلت بمقطع فيديو.