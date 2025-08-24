Advertisement

لبنان

شاب سوريّ في الضاحية يهدّد مبنى.. فيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
24-08-2025 | 01:30
نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو من منطقة الكفاءات - الضاحية الجنوبية لبيروت، يوثق حادثة مروعة أثارت الذعر بين الأهالي.
 
وذكرت الصفحة أنَّ الحادثة تمثلت باندلاع عراكٍ عنيف بين شخصين على الطريق العام إلى جانب دراجة ناريّة، مشيرة إلى أنه سُمع خلال الإشكال صوت واحد من الشخصين يصرح مُستنجداً بالسكان، طالباً المساعدة لإيقاف من وصفه بـ"اللص".
 
 
لكن ما حصل، وفق الصفحة، هو أنَّ الأخير تمكن من الفرار بهدوء وغادر المكان.
 
 
 
 
 
وفي حادثة أخرى، ذكرت الصفحة أنَّ سيدة في حي السلم بالضاحية، تعرّضت لإطلاق نار مباشر بينما كانت تقوم بنشر غسيلها على شرفة منزلها، وذلك إثر تطاير رذاذ المياه على أحد المارة.
وتبيّن أنّ مطلق النار يُدعى تيسير سعيد الغفير، وهو سوري الجنسية، وقد جرى توثيق الحادثة التي حصلت بمقطع فيديو.
لكن الأمر الأخطر، وفق الصفحة، هو أنَّ الغفير عاد بعد انتشار الفيديو ليُطلق وابلاً من الرصاص على المبنى بأكمله، مهدداً سكانه ومطالباً بحذف التسجيل من على "وينية الدولة"، متوعداً بإشعال البناء في حال لم تُلبَّ مطالبه.
 
 

 
