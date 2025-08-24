Advertisement

لبنان

في بلدة جنوبية.. طائرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب مواطن

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:09
ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، قنبلة قرب أحد المواطنين أثناء قيامه ببناء غرفة في بلدة الضهيرة - جنوب لبنان.
وذكرت المعلومات أن الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
