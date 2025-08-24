Advertisement

لبنان

بمواكبة الجيش.. ماذا فعلت "اليونيفيل" في أحراج وادي سريان؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 03:17
نفذت قوة مؤللة تابعة لقوات "اليونيفيل"، عملية بحث في أحراج منطقة وادي سريان في جنوب لبنان.
وذكرت المصادر أن تلك العملية تمت بمواكبة من الجيش.
