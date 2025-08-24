طالب: بلدنا يمرّ بأخطر مرحلة في تاريخه وأي خلل يُصيب المركب سيهدد الجميع

رأى المفتي طالب، أن "ما ينتظره اللبنانيون هو أجوبة لبنانية على أوراقهم الداخلية قبل أي شيء آخر"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الأجوبة ينبغي أن تتم صياغتها بوحي من الحس الوطني والضمير الموّحد الذي لا يمكن أن يخون البلد أو أن يقبل بأن تتعرض وحدته للخطر تحت تأثير أي ضغط خارجي او من خلال بعض الهواجس التي تحرك البعض وتدفعه للتضحية بوحدة اللبنانيين لحساب وعود سبق لهم أن اختبروها او محّصوا مثيلاتها في مدى العقود الماضية".

وأضاف: "رغم بعض النماذج التي برزت في خطابات غير موضوعية وانفعالية ومستفزة، فإننا لا يمكن أن نحكم بأن المكونات مشتّتة ومتباعدة وأن لكل رؤيته وتصوّره الخاص بعيدا مما هي مصلحة البلد، أو ان هناك من يريد لخوفه الذاتي على طائفته وفريقه أن يأخذ الوطن الى متاهات تبعده عن أصالته والتزاماته ومحيطه العربي والاسلامي".





وأشار الى "توحيد المشهد كله وتقريب وجهات النظر ومنع العدو من أن يستفيد مجدداً من استغلال الخلل الذي قد يحصّل نتيجة الاختلاف في الرأي والتصورات المتباعدة"، داعياً إلى "رفد هؤلاء بكل الامكانيات المتاحة وخصوصاً على مستوى الخطاب الذي يزوع في اللبنانيين الأمل ويعيد لهم الثقة وهو ما يُفترض سماعه من المرجعيات قبل غيرها حتى تجّسد القيم الجامعة للرسالات السماوية على أسس المحبة والرحمة بدلاً من إثارة الشكوك وإستثارة النفوس بخطاب يستهدف فئة أو يستعدي جمهوراً معيناً بدلاً من التعاطف معه واحتضانه واجتذابه للحوار حول الهواجس التي يبحث لها عن حلول".