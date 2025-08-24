31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
19
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طالب: بلدنا يمرّ بأخطر مرحلة في تاريخه وأي خلل يُصيب المركب سيهدد الجميع
Lebanon 24
24-08-2025
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الشيخ أحمد
طالب، أن "ما ينتظره اللبنانيون هو أجوبة لبنانية على أوراقهم الداخلية قبل أي شيء آخر"، مشيراً إلى أنَّ "هذه الأجوبة ينبغي أن تتم صياغتها بوحي من الحس الوطني والضمير الموّحد الذي لا يمكن أن يخون البلد أو أن يقبل بأن تتعرض وحدته للخطر تحت تأثير أي ضغط خارجي او من خلال بعض الهواجس التي تحرك البعض وتدفعه للتضحية بوحدة اللبنانيين لحساب وعود سبق لهم أن اختبروها او محّصوا مثيلاتها في مدى العقود الماضية".
Advertisement
وأضاف: "رغم بعض النماذج التي برزت في خطابات غير موضوعية وانفعالية ومستفزة، فإننا لا يمكن أن نحكم بأن المكونات
اللبنانية
مشتّتة ومتباعدة وأن لكل رؤيته وتصوّره الخاص بعيدا مما هي مصلحة البلد، أو ان هناك من يريد لخوفه الذاتي على طائفته وفريقه أن يأخذ الوطن الى متاهات تبعده عن أصالته والتزاماته ومحيطه العربي والاسلامي".
وأشار الى "توحيد المشهد كله وتقريب وجهات النظر ومنع العدو من أن يستفيد مجدداً من استغلال الخلل الذي قد يحصّل نتيجة الاختلاف في الرأي والتصورات المتباعدة"، داعياً إلى "رفد هؤلاء بكل الامكانيات المتاحة وخصوصاً على مستوى الخطاب الذي يزوع في اللبنانيين الأمل ويعيد لهم الثقة وهو ما يُفترض سماعه من المرجعيات
الدينية
قبل غيرها حتى تجّسد القيم الجامعة للرسالات السماوية على أسس المحبة والرحمة بدلاً من إثارة الشكوك وإستثارة النفوس بخطاب يستهدف فئة أو يستعدي جمهوراً معيناً بدلاً من التعاطف معه واحتضانه واجتذابه للحوار حول الهواجس التي يبحث لها عن حلول".
وختم: "إن قيمة
لبنان
تكمن في أنه بيئة الحوار التي لا تخلو من مخلصين في مختلف المواقع والطاوائف ومجمل الميادين والساحات وأن هذه الطاقات يمكنها أن تعيد تصويب الوضع اذا مُنحت المزيد من الفرص وأُتيح لها أن تكون الصوت الجامع والمسموع خصوصاً وأن الجميع
بات على
قناعة من أننا نمر بمرحلة هي الأخطر والأصعب في تاريخ
هذا البلد
وأن ثمة إعادة تشكيل للمنطقة كلها وأن أي خلل يصيب المركب يهدد مصير الجميع وليس فئة معينة وأن تداعي الهيكل يعني سقوطه على رؤوس الجميع".
مواضيع ذات صلة
دورية لـ"اليونيفيل" تقوم بعملية تفتيش داخل بلدة مركبا
Lebanon 24
دورية لـ"اليونيفيل" تقوم بعملية تفتيش داخل بلدة مركبا
24/08/2025 13:46:36
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتس: إسرائيل حققت جميع أهداف العملية ضد إيران وأي عدوان مستقبلي سيُقابل بالقوة
Lebanon 24
كاتس: إسرائيل حققت جميع أهداف العملية ضد إيران وأي عدوان مستقبلي سيُقابل بالقوة
24/08/2025 13:46:36
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وجبة مدرسية مجانية... تسمم جماعي يصيب 360 طالبًا!
Lebanon 24
بعد وجبة مدرسية مجانية... تسمم جماعي يصيب 360 طالبًا!
24/08/2025 13:46:36
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة
Lebanon 24
ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة
24/08/2025 13:46:36
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله
Lebanon 24
الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله
06:34 | 2025-08-24
24/08/2025 06:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: البلد لا يمكن أن يعيش إلا بشراكة أهله
Lebanon 24
قبلان: البلد لا يمكن أن يعيش إلا بشراكة أهله
06:17 | 2025-08-24
24/08/2025 06:17:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معابر وطرقات غير شرعية تُستخدم للتهريب… والجيش يتحرّك
Lebanon 24
معابر وطرقات غير شرعية تُستخدم للتهريب… والجيش يتحرّك
06:12 | 2025-08-24
24/08/2025 06:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟
Lebanon 24
ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟
06:11 | 2025-08-24
24/08/2025 06:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته
Lebanon 24
نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته
05:50 | 2025-08-24
24/08/2025 05:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
Lebanon 24
خلال أشهر.. هذا ما ستشهده الكهرباء في لبنان
14:44 | 2025-08-23
23/08/2025 02:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد رقصها المثير للجدل مع سيف نبيل.. سيرين عبد النور تردّ للمرة الأولى
15:03 | 2025-08-23
23/08/2025 03:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوج "يومي" فضحها... ماذا أخبر أصدقاءه وعائلته عنها؟ (فيديو)
06:51 | 2025-08-23
23/08/2025 06:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
Lebanon 24
آخر معلومة.. ماذا أبلغ "حزب الله" قائد الجيش؟
12:23 | 2025-08-23
23/08/2025 12:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
Lebanon 24
هل سيكون الشتاء قارس البرودة ومثلجاً كثيراً؟
09:28 | 2025-08-23
23/08/2025 09:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:34 | 2025-08-24
الأمن السوري يضبط درّاجة ناريّة كانت في طريقها إلى لبنان.. هذا ما تحمله
06:17 | 2025-08-24
قبلان: البلد لا يمكن أن يعيش إلا بشراكة أهله
06:12 | 2025-08-24
معابر وطرقات غير شرعية تُستخدم للتهريب… والجيش يتحرّك
06:11 | 2025-08-24
ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟
05:50 | 2025-08-24
نفّذ عمليات نصب واحتيال… الأمن يكشف هويته ويعمّم صورته
05:35 | 2025-08-24
في صيدا... وقفة تضامنية تنديداً باستهداف الإعلاميين في فلسطين ولبنان
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
24/08/2025 13:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24