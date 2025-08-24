31
لبنان
المطران عودة: وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والاتهامات
Lebanon 24
24-08-2025
05:20
ترأس متروبوليت
بيروت
وتوابعها للروم الأرثوذكس
المطران الياس عودة
خدمة القداس في
كاتدرائية القديس جاورجيوس
.
وبعد
الإنجيل
ألقى عظة قال فيها: "إن وجدنا قلبنا عاجزا عن الغفران، فلنطلب إلى الله أن يلينه، ولنترك له، هو الديان العادل، الحكم العادل علينا وعلى من أساء إلينا. كم نحن بحاجة في بلدنا إلى الغفران وتخطي الأحقاد والخلافات، والتعلم من الماضي من أجل بناء مستقبل سلامي، مستقر، آمن ومزدهر. وحدهما الغفران والمسامحة ينتشلان البلد من دوامة الصراعات والإتهامات والإدانات المتبادلة. يقول
بولس الرسول
: «الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله» (رو3: 23 )".
تابع: "الغفران يتطلب توبة من الجميع «لأن ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله» (مت 19 :17 ) الذي هو وحده كامل، كما يتطلب تواضعا لكي يعترف الجميع بأخطائهم، بغض النظر عن حجمها. ولنترك الأمر للعدالة الإلهية متذكرين قول
الرب
: «أيها العبد الشرير، كل ما كان عليك تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أن ترحم أنت أيضا رفيقك كما رحمتك أنا؟".
وختم: "دعوتنا اليوم أن نحمل في قلوبنا وصية الملك السماوي، عالمين أننا، إن غفرنا من القلب، نعيش منذ الآن في رحاب ملكوت الله، حيث لا مكان للديون القديمة، بل حياة في المحبة التي لا تزول".
