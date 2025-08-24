Advertisement

لبنان

حملة أمنية تطال شبكات الدعارة والمتورطين بتسهيلها... هذا ما حصل

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:29
 نفذت المديرية العامة للأمن العام يومي الجمعة 22 والسبت 23 آب الحالي، حملة أمنية في منطقتي الدورة والمعاملتين، استهدفت شبكات الدعارة والمتورطين في تسهيلها.
وقد أسفرت الحملة عن توقيف 26 شخصًا من جنسيات مختلفة، رجالًا ونساءً، بناءً على إشارة القضاء المختص.


وأكدت المديرية في بيان، أنها ستواصل تطبيق القانون بحزم، حمايةً للمجتمع وصونًا لاستقراره، ومنعًا لأي ظواهر تسيء إلى القيم والأمن الاجتماعي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24