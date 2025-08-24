حملة أمنية تطال شبكات الدعارة والمتورطين بتسهيلها... هذا ما حصل

Advertisement

نفذت يومي الجمعة 22 والسبت 23 آب الحالي، حملة أمنية في منطقتي والمعاملتين، استهدفت شبكات الدعارة والمتورطين في تسهيلها.وقد أسفرت الحملة عن توقيف 26 شخصًا من جنسيات مختلفة، رجالًا ونساءً، بناءً على إشارة المختص.وأكدت المديرية في بيان، أنها ستواصل تطبيق القانون بحزم، حمايةً للمجتمع وصونًا لاستقراره، ومنعًا لأي ظواهر تسيء إلى القيم والأمن الاجتماعي.