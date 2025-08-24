Advertisement

لبنان

في صيدا... وقفة تضامنية تنديداً باستهداف الإعلاميين في فلسطين ولبنان

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1408374-638916359578680584.png
Doc-P-1408374-638916359578680584.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطنين"مدى" وقفة تضامنية في ساحة الشهداء بمدينة صيدا،  تنديداً باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للإعلاميين الفلسطينيين واللبنانيين، وآخرها استشهاد مجموعة من الصحافيين في قطاع غزة أثناء تغطيتهم للأحداث، بمشاركة ممثلين عن وسائل الاعلام اللبنانية والفلسطينية  والقوى والفصائل  الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وحشد من المشاركين الذين حملوا صور الشهداء المراسلين والمصورين  الاعلاميين في فلسطين ولبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية تنديداً بالحصار على غزة
lebanon 24
25/08/2025 00:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة تضامنية مع غزة في النبطية
lebanon 24
25/08/2025 00:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في مخيم البداوي.. وقفة تضامنية تضامنا مع غزة وإضراب عن الطعام
lebanon 24
25/08/2025 00:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا... وقفة تضامنية للتيار دعمًا لمدير عام كازينو لبنان
lebanon 24
25/08/2025 00:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24