في صيدا... وقفة تضامنية تنديداً باستهداف الإعلاميين في فلسطين ولبنان

نظم التجمع للمهنيين الفلسطنين"مدى" وقفة تضامنية في ساحة بمدينة ، تنديداً باستهداف للإعلاميين واللبنانيين، وآخرها استشهاد مجموعة من الصحافيين في أثناء تغطيتهم للأحداث، بمشاركة ممثلين عن وسائل الاعلام والفلسطينية والقوى والفصائل والاحزاب اللبنانية وحشد من المشاركين الذين حملوا صور الشهداء المراسلين والمصورين الاعلاميين في ولبنان.

