ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟

توقفت حركة العبور على معبر العريضة الحدودي بين وسوريا بالاتجاهين، نتيجة عطل تقني طرأ على نظام الحاسوب لدى السوري.

ووفق معلومات " "، أدى العطل إلى ازدحام مروري خانق امتدّ لمئات الأمتار، فيما ينتظر المواطنون والمسافرون النظام لتسهيل حركة العبور من جديد.