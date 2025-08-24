Advertisement

لبنان

ازدحام مروري خانق... ماذا يحصل عند معبر العريضة؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:11
توقفت حركة العبور على معبر العريضة الحدودي صباح اليوم بين لبنان وسوريا بالاتجاهين، نتيجة عطل تقني طرأ على نظام الحاسوب لدى الأمن العام السوري.
ووفق معلومات "لبنان 24"، أدى العطل إلى ازدحام مروري خانق امتدّ لمئات الأمتار، فيما ينتظر المواطنون والمسافرون إعادة تشغيل النظام لتسهيل حركة العبور من جديد.
