Advertisement

لبنان

معابر وطرقات غير شرعية تُستخدم للتهريب… والجيش يتحرّك

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:12
A-
A+

Doc-P-1408384-638916382041623324.jpg
Doc-P-1408384-638916382041623324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقفلت دورية من مديرية المخابرات في الجيش، عدّة معابر وطرقات غير شرعية في منطقة مشاريع القاع، تستخدم هذه المعابر لتهريب الاشخاص والمحروقات.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الجيش أقفل معابر تهريب في مشاريع القاع
lebanon 24
25/08/2025 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يقوم به الجيش عند معابر التهريب
lebanon 24
25/08/2025 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
lebanon 24
25/08/2025 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خرجت بطرق غير شرعية… مصر تستعيد قطعًا أثرية نادرة من هولندا (صور)
lebanon 24
25/08/2025 00:17:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24