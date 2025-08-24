Advertisement

لبنان

أبو فاعور: في هذه الأيام الوطنية القلقة نحتاج إلى التربية ولا نحتاج إلى التخوين

Lebanon 24
24-08-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1408391-638916403086592240.png
Doc-P-1408391-638916403086592240.png photos 0
أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، إلى أننا "اليوم في هذه الأيام الوطنية القلقة، وفي هذه الأيام التي تشتعل فيها نيران الخلافات حول قضايا جوهرية وأساسية، وفي هذه المرحلة التي تحاول الدولة أن تسلك مسلك الدولة وتبحث عن كينونتها ووجودها وسلطتها ووحدانيتها في كل الشؤون، نحتاج إلى التربية ولا نحتاج إلى التخوين، ولا إلى الشتائم والانقسامات، ولا نحتاج إلى مزيد من الشروخ في روحنا الوطنية".
جاء كلام النائب أبو فاعور خلال مشاركته في الاحتفال التأبيني الحاشد الذي أقيم في المدرسة اللبنانية العالمية بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة المربية كوزيت رباي غازي، والذي تخلله إزاحة الستارة عن نصبها التذكاري.


وأكد: "آمل أن تكون هذه الأمسية فرصة لتذكر الراحلة، وقراءة موعظة التفاهم والحوار والوفاق بين اللبنانيين، والابتعاد عن لغة التخوين التي نسمعها هذه الأيام".


