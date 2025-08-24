Advertisement

لبنان

بالصور… مصادرة حمولة "بيك أب" في جرد الهرمل

Lebanon 24
24-08-2025 | 07:11
تمكن فريق وزارة الزراعة – مركز أحراج الهرمل، في إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة الحرجية ومنع التعديات على الغابات، من ضبط كمية من جذوع أشجار الأرز واللزاب المقطوعة بشكل مخالف للقانون في منطقة عروبة الوعرة ضمن جرد الهرمل.
وجاءت العملية بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين من عائلة جعفر، حيث انتقل الفريق إلى الموقع سيراً على الأقدام لمدة ساعة نظراً لصعوبة الوصول إليه بالآليات.


وخلال الكشف، تم العثور على حمولة كبيرة من الأخشاب المصادرة على متن شاحنة صغيرة من نوع "بيك أب"، فيما لم يكن هناك أي شخص في المكان لحظة الضبط.


وأكدت الجهات المعنية في مركز الأحراج أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أن وزارة الزراعة لن تتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على الغابات لما تمثله من ثروة وطنية وبيئية.






















