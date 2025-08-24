بالصور… مصادرة حمولة "بيك أب" في جرد الهرمل

Advertisement

وجاءت العملية بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين من عائلة جعفر، حيث انتقل الفريق إلى الموقع سيراً على الأقدام لمدة ساعة نظراً لصعوبة الوصول إليه بالآليات.وخلال الكشف، تم العثور كبيرة من الأخشاب المصادرة على متن شاحنة صغيرة من نوع "بيك أب"، فيما لم يكن هناك أي شخص في المكان لحظة الضبط.وأكدت الجهات المعنية في مركز الأحراج أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أن وزارة الزراعة لن تتهاون في ملاحقة كل من يعتدي على الغابات لما تمثله من ثروة وطنية وبيئية.