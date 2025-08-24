برو: لضرورة أن تجتمع الحكومة لسحب هذا القرار

Advertisement

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، من بلدة عين الغويبة في جرد ، أن الحديث عن " الكبرى" لا يمكن أن يصدر عنه سوى التهديد للبنان وكل دول المنطقة، داعيا اللبنانيين وشعوب المنطقة إلى "مواجهته".وقال برو: "حتى اليوم، ما زال العدو الاسرائيلي يمعن بالاعتداء على السيادة ، متجاوزا كل الالتزامات المعروفة، متسائلا: هل الدولة التي يحلم بها اللبنانيون تقدم كل التضحيات والإنجازات كهدايا للعدو الذي لم يرد حتى على تجاه ما يعرف بورقة براك؟".وأضاف: "من بين ما تضمنته ورقة براك فقرة تنص على استمرار تأمين 150 مليون دولار للجيش، فما هذا الذل الذي يفرض على جيشنا؟ هل بهذه الطريقة ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا؟".وأكد أن " " ليس هواة للحروب، لكن القرار اليوم هو الصبر والتحمل لتجنب تعرض الشعب اللبناني للذل"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الحكومة لسحب هذا القرار، لأن الاستمرار به دون مقابل يمثل وصمة عار على جبين الحكومة".وختم النائب برو بالقول: "نحن في حزب الله، مع كل أحرار من أبناء السيد موسى والسيد وكل ، لن نسمح لأي أحد بأخذ ما يخصنا في السلم إلا بما أخذ في الحرب، ونحن الأحرص على الدولة والجيش، ولهذا رفضنا هذا القرار الذي نسميه الخطيئة".