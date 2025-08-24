Advertisement

لبنان

برو: لضرورة أن تجتمع الحكومة لسحب هذا القرار

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1408413-638916463636974601.jpg
Doc-P-1408413-638916463636974601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، من بلدة عين الغويبة في جرد جبيل، أن الحديث عن "إسرائيل الكبرى" لا يمكن أن يصدر عنه سوى التهديد للبنان وكل دول المنطقة، داعيا اللبنانيين وشعوب المنطقة إلى "مواجهته". 
Advertisement


وقال برو: "حتى اليوم، ما زال العدو الاسرائيلي يمعن بالاعتداء على السيادة اللبنانية، متجاوزا كل الالتزامات المعروفة، متسائلا: هل الدولة التي يحلم بها اللبنانيون تقدم كل التضحيات والإنجازات كهدايا للعدو الذي لم يرد حتى على الحكومة اللبنانية تجاه ما يعرف بورقة براك؟".


وأضاف: "من بين ما تضمنته ورقة براك فقرة تنص على استمرار تأمين 150 مليون دولار للجيش، فما هذا الذل الذي يفرض على جيشنا؟ هل بهذه الطريقة ندافع عن بلدنا ونحمي مياهنا وأرضنا؟".


وأكد أن "حزب الله" ليس هواة للحروب، لكن القرار اليوم هو الصبر والتحمل لتجنب تعرض الشعب اللبناني للذل"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الحكومة لسحب هذا القرار، لأن الاستمرار به دون مقابل يمثل وصمة عار على جبين الحكومة".


وختم النائب برو بالقول: "نحن في حزب الله، مع كل أحرار لبنان من أبناء السيد موسى الصدر والسيد حسن نصر الله وكل الشهداء، لن نسمح لأي أحد بأخذ ما يخصنا في السلم إلا بما أخذ في الحرب، ونحن الأحرص على الدولة والجيش، ولهذا رفضنا هذا القرار الذي نسميه الخطيئة".
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: قرار الحكومة بسحب "سلاح حزب الله" تاريخيّ
lebanon 24
25/08/2025 00:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تتخذ قراراً بسحب السلاح وأن تمرّره إلى مجلس النواب وبعد ذلك يُعتقل ويُسجن كلّ من يُخالف هذا القرار (mtv)
lebanon 24
25/08/2025 00:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام سيشدّد على التزام الحكومة بسحب السلاح (mtv)
lebanon 24
25/08/2025 00:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برو: أداء الحكومة يجرّ البلاد إلى التصادم مع مكوّن أساسي
lebanon 24
25/08/2025 00:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-24
16:31 | 2025-08-24
16:00 | 2025-08-24
15:14 | 2025-08-24
14:47 | 2025-08-24
14:37 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24