28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاشم: نحن معنيون بما يجري من حولنا
Lebanon 24
24-08-2025
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير"
النائب قاسم هاشم
على "أهمية التوافق والتفاهم الوطني في مقاربة أي قضية او مسألة وطنية لدفع الاذى عن وطننا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ونحن معنيون بما يجري من حولنا وارتدادات ما يحصل قد يصيبنا اذا لم نتحصن بوحدة الموقف الداخلي".
Advertisement
وقال في بيان: "أمام الظروف الصعبة التي يمر بها
لبنان
على اكثر من مستوى ما علينا إلا التعالي عن بعض المصالح الضيقة ونرتقي بخطابنا الى ما يشكل خط دفاع وطني لمواجهة ما يحاك لبلدنا من مشاريع تآمرية تهدد سيادتنا خاصة للمنطقة الحدودية خدمة لاطماع العدو الاسرائيلي، وهو ما يرفضه اللبنانيون مهما كانت الضغوطات والاغراءات".
أضاف: "مصلحة لبنان اليوم التفتيش عن المصلحة المشتركة بين المكونات
اللبنانية
لسد اي ثغرة قد يحاول الخارج والعدو النفاذ منها لتمرير اهدافه العدوانية، ولكل ذلك فإن الحكومة مطالبة اليوم قبل
الغد
بتفويت الفرصة على الاعداء والاتجاه نحو القرى والبلدات الحدودية بكل ما تملك من امكانيات والبدء بملف اعادة الاعمار والطلب من الدول الشقيقة والصديقة المساعدة".
وختم: "اما واننا على ابواب انعقاد مجلس الامن الدولي للتجديد لقوات اليونيفيل فان المسؤولية على الدول الشقيقة والصديقة كبيرة للاسهام في اتخاذ قرار التجديد وعدم السماح لاصحاب النوايا الخبيثة في عرقلة قرار التجديد لاعطاء زخم لاهداف العدو الاسرائيلي بالانقضاض علينا كي لا يكون هناك حسيب او رقيب على حجم العدوانية وهمجيته وتنفيذ اجرامه".
مواضيع ذات صلة
باسيل التقى أبي المنى: لسنا بمعزل عما يجري من حولنا
Lebanon 24
باسيل التقى أبي المنى: لسنا بمعزل عما يجري من حولنا
25/08/2025 00:19:33
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـ "الجديد": الأولوية دائماً لوقف العدوان على لبنان وإزالة الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب ونستمع لإملاءات الخارج ولكن ليس بما يتعارض مع مصلحة الوطن
Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لـ "الجديد": الأولوية دائماً لوقف العدوان على لبنان وإزالة الإحتلال الإسرائيلي من الجنوب ونستمع لإملاءات الخارج ولكن ليس بما يتعارض مع مصلحة الوطن
25/08/2025 00:19:33
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير فادي مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من ان نأخذ نحن فيه القرار وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم اعلق مشاركتي في الحكومة (Nbn)
Lebanon 24
الوزير فادي مكي: أعطيت وجهة نظري وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من ان نأخذ نحن فيه القرار وأنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم اعلق مشاركتي في الحكومة (Nbn)
25/08/2025 00:19:33
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم
Lebanon 24
هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم
25/08/2025 00:19:33
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:55 | 2025-08-24
24/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:31 | 2025-08-24
24/08/2025 04:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غرق مؤسفة جديدة في لبنان.. والضحية طفل
Lebanon 24
حادثة غرق مؤسفة جديدة في لبنان.. والضحية طفل
16:00 | 2025-08-24
24/08/2025 04:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك برعاية الرئيس نبيه بري
Lebanon 24
إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك برعاية الرئيس نبيه بري
15:14 | 2025-08-24
24/08/2025 03:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
Lebanon 24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
14:47 | 2025-08-24
24/08/2025 02:47:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
Lebanon 24
هذا جديد مصرف لبنان.. خطوة مهمّة جداً
23:32 | 2025-08-23
23/08/2025 11:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
Lebanon 24
"محضر ضبط" بـ4 مليون ليرة.. الأوامر صارمة
02:45 | 2025-08-24
24/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
Lebanon 24
أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة… وفاة ممثل شاب وصديقه ينعاه بكلمات مؤثرة جدًا (صورة)
06:27 | 2025-08-24
24/08/2025 06:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"هلع" داخل طائرة آتية إلى بيروت.. شاهدوا الفيديو
03:27 | 2025-08-24
24/08/2025 03:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
11:53 | 2025-08-24
24/08/2025 11:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد
16:31 | 2025-08-24
فيديو مؤثر.. عروس لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
16:00 | 2025-08-24
حادثة غرق مؤسفة جديدة في لبنان.. والضحية طفل
15:14 | 2025-08-24
إطلاق مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك برعاية الرئيس نبيه بري
14:47 | 2025-08-24
البطريرك الراعي زار بيت ودير القديس شربل
14:37 | 2025-08-24
بالفيديو.. مدن مهدّدة بالغرق
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
25/08/2025 00:19:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24