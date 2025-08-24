هاشم: نحن معنيون بما يجري من حولنا

Advertisement

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" على "أهمية التوافق والتفاهم الوطني في مقاربة أي قضية او مسألة وطنية لدفع الاذى عن وطننا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ونحن معنيون بما يجري من حولنا وارتدادات ما يحصل قد يصيبنا اذا لم نتحصن بوحدة الموقف الداخلي".وقال في بيان: "أمام الظروف الصعبة التي يمر بها على اكثر من مستوى ما علينا إلا التعالي عن بعض المصالح الضيقة ونرتقي بخطابنا الى ما يشكل خط دفاع وطني لمواجهة ما يحاك لبلدنا من مشاريع تآمرية تهدد سيادتنا خاصة للمنطقة الحدودية خدمة لاطماع العدو الاسرائيلي، وهو ما يرفضه اللبنانيون مهما كانت الضغوطات والاغراءات".أضاف: "مصلحة لبنان اليوم التفتيش عن المصلحة المشتركة بين المكونات لسد اي ثغرة قد يحاول الخارج والعدو النفاذ منها لتمرير اهدافه العدوانية، ولكل ذلك فإن الحكومة مطالبة اليوم قبل بتفويت الفرصة على الاعداء والاتجاه نحو القرى والبلدات الحدودية بكل ما تملك من امكانيات والبدء بملف اعادة الاعمار والطلب من الدول الشقيقة والصديقة المساعدة".وختم: "اما واننا على ابواب انعقاد مجلس الامن الدولي للتجديد لقوات اليونيفيل فان المسؤولية على الدول الشقيقة والصديقة كبيرة للاسهام في اتخاذ قرار التجديد وعدم السماح لاصحاب النوايا الخبيثة في عرقلة قرار التجديد لاعطاء زخم لاهداف العدو الاسرائيلي بالانقضاض علينا كي لا يكون هناك حسيب او رقيب على حجم العدوانية وهمجيته وتنفيذ اجرامه".