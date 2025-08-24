Advertisement

لبنان

هاشم: نحن معنيون بما يجري من حولنا

Lebanon 24
24-08-2025 | 08:33
شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على "أهمية التوافق والتفاهم الوطني في مقاربة أي قضية او مسألة وطنية لدفع الاذى عن وطننا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ونحن معنيون بما يجري من حولنا وارتدادات ما يحصل قد يصيبنا اذا لم نتحصن بوحدة الموقف الداخلي".
وقال في بيان: "أمام الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على اكثر من مستوى ما علينا إلا التعالي عن بعض المصالح الضيقة ونرتقي بخطابنا الى ما يشكل خط دفاع وطني لمواجهة ما يحاك لبلدنا من مشاريع تآمرية تهدد سيادتنا خاصة للمنطقة الحدودية خدمة لاطماع العدو الاسرائيلي، وهو ما يرفضه اللبنانيون مهما كانت الضغوطات والاغراءات".


أضاف: "مصلحة لبنان اليوم التفتيش عن المصلحة المشتركة بين المكونات اللبنانية لسد اي ثغرة قد يحاول الخارج والعدو النفاذ منها لتمرير اهدافه العدوانية، ولكل ذلك فإن الحكومة مطالبة اليوم قبل الغد بتفويت الفرصة على الاعداء والاتجاه نحو القرى والبلدات الحدودية بكل ما تملك من امكانيات والبدء بملف اعادة الاعمار والطلب من الدول الشقيقة والصديقة المساعدة".


وختم: "اما واننا على ابواب انعقاد مجلس الامن الدولي للتجديد لقوات اليونيفيل فان المسؤولية على الدول الشقيقة والصديقة كبيرة للاسهام في اتخاذ قرار التجديد وعدم السماح لاصحاب النوايا الخبيثة في عرقلة قرار التجديد لاعطاء زخم لاهداف العدو الاسرائيلي بالانقضاض علينا كي لا يكون هناك حسيب او رقيب على حجم العدوانية وهمجيته وتنفيذ اجرامه".
